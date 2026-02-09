نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـmtv: زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ناجحة وما حُكي هناك من قبل غراهام مرفوض "لأنّ ما حدا بيتوجّه للجيش" ونعترض على أيّ موقف في هذا الاتجاه

