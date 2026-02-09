الرئاسة المصرية: رئيسا دولة الإمارات ومصر أكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام

