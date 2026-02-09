"لبنان 24": قوة من الجيش أخرجت شابين كانا محاصرين في جبانة بلدة عيتا الشعب جراء إستهدافهما بالقنابل الصوتية وسط تحليق لمسيّرة إسرائيليّة مسلّحة على علو منخفض

