الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوّ الإسرائيلي له أطماع توسعية في لبنان والمنطقة ولبنان استطاع أن يحافظ على استقلاله من خلال تحرير الأرض وهو يمتلك قدرات حقيقية

Lebanon 24