قاسم: استمرار العدوان هدفه إنهاء المقاومة وبالتالي تعطيل قوة لبنان وهو لم يتمكن من ذلك على مدى 15 شهراً وكان هناك محاولات لخلق شرخ بين الجيش والمقاومة لكن هذا المخطط فشل

Lebanon 24