تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ندعو كل الدول الفاعلة لبذل كل جهد ممكن لإنهاء الحرب العبثية في السودان
Lebanon 24
09-02-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يزور السودان الأربعاء ويلتقي المسؤولين بالحكومة
Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يزور السودان الأربعاء ويلتقي المسؤولين بالحكومة
09/02/2026 21:38:42
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مصدومون إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن في إيران
Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مصدومون إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن في إيران
09/02/2026 21:38:42
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الأممي لحقوق الإنسان: عنف المستوطنين المدعوم من الدولة يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية
Lebanon 24
المكتب الأممي لحقوق الإنسان: عنف المستوطنين المدعوم من الدولة يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية
09/02/2026 21:38:42
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان
Lebanon 24
بريطانيا تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان
09/02/2026 21:38:42
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح تجاوز الخط الأصفر شمالي قطاع غزة وشكل تهديدا على قواتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح تجاوز الخط الأصفر شمالي قطاع غزة وشكل تهديدا على قواتنا
14:36 | 2026-02-09
09/02/2026 02:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة إيرنا: الحكومة الإيرانية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يوم الاربعاء 11 شباط
Lebanon 24
وكالة إيرنا: الحكومة الإيرانية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يوم الاربعاء 11 شباط
13:52 | 2026-02-09
09/02/2026 01:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع واشنطن بداية جيدة لكن لا يمكن رفع مستوى الثقة تجاه نيات وأهداف واشنطن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع واشنطن بداية جيدة لكن لا يمكن رفع مستوى الثقة تجاه نيات وأهداف واشنطن
13:46 | 2026-02-09
09/02/2026 01:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تنظر إلى الاجتماع بين نتنياهو وترمب على أن نتائجه ذات تداعيات مصيرية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تنظر إلى الاجتماع بين نتنياهو وترمب على أن نتائجه ذات تداعيات مصيرية
13:26 | 2026-02-09
09/02/2026 01:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي تزويد ترمب خلال لقائهما بمعلومات إستخباراتية عن إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي تزويد ترمب خلال لقائهما بمعلومات إستخباراتية عن إيران
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:36 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح تجاوز الخط الأصفر شمالي قطاع غزة وشكل تهديدا على قواتنا
13:52 | 2026-02-09
وكالة إيرنا: الحكومة الإيرانية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يوم الاربعاء 11 شباط
13:46 | 2026-02-09
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع واشنطن بداية جيدة لكن لا يمكن رفع مستوى الثقة تجاه نيات وأهداف واشنطن
13:26 | 2026-02-09
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تنظر إلى الاجتماع بين نتنياهو وترمب على أن نتائجه ذات تداعيات مصيرية
13:14 | 2026-02-09
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي تزويد ترمب خلال لقائهما بمعلومات إستخباراتية عن إيران
13:11 | 2026-02-09
وزير الخارجية التركي: طلبت من الإيرانيين الجلوس مع الأميركيين وجها لوجه لحل الخلافات
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 21:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24