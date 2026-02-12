سلام يُغادر بيروت بعد قليل للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيشارك به أيضاً قائد الجيش على أن يعود الأحد قبل جلسة مجلس الوزراء الاثنين (mtv)

Lebanon 24