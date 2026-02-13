بوليتيكوعن مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي: واشنطن أكدت لأوكرانيا رفضها إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية حتى تتوصل كييف وموسكو إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب

"بوليتيكو"عن مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي: واشنطن أكدت لأوكرانيا رفضها إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية حتى تتوصل كييف وموسكو إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب

Lebanon 24