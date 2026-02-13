"بوليتيكو" نقلاً عن زيلينسكي: أوكرانيا وحدها هي التي تدافع عن أوروبا وأوروبا وحدها هي التي تساعد أوكرانيا وواشنطن وحدها القادرة على إيقاف بوتين

