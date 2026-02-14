أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري: نحن في طور التأكّد من حصول الانتخابات ومواقفنا ستتطوّر بعد ذلك واليوم كان هناك تأكيد بأنّ "الحريريّين" سيكونون ناخبين في الاستحقاق المقبل (mtv)

Lebanon 24