لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
الحريري: يجب تطبيق "الطائف" واتفاقية الهُدنة
Lebanon 24
14-02-2026
|
11:46
photos
مواضيع ذات صلة
الحريري: رفيق الحريري كان عرّاب "اتفاق الطائف" الذي يجب تطبيقه كاملاً لأنه هو الحل
Lebanon 24
الحريري: رفيق الحريري كان عرّاب "اتفاق الطائف" الذي يجب تطبيقه كاملاً لأنه هو الحل
15/02/2026 02:47:21
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: نحن مع اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفة السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اتفاقية الهدنة بحذافيرها
Lebanon 24
الحريري: نحن مع اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفة السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اتفاقية الهدنة بحذافيرها
15/02/2026 02:47:21
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: كل فريق سياسي يأخذ جانباً يعجبه في اتفاق الطائف ويسعى لتطبيقه
Lebanon 24
الحريري: كل فريق سياسي يأخذ جانباً يعجبه في اتفاق الطائف ويسعى لتطبيقه
15/02/2026 02:47:21
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
15/02/2026 02:47:21
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
16:56 | 2026-02-14
14/02/2026 04:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
Lebanon 24
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
16:30 | 2026-02-14
14/02/2026 04:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنير قبل مباحثات جنيف
Lebanon 24
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنير قبل مباحثات جنيف
16:15 | 2026-02-14
14/02/2026 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع السورية: مصادرة شحنة مخدرات قرب الزبداني آتية من لبنان
Lebanon 24
الدفاع السورية: مصادرة شحنة مخدرات قرب الزبداني آتية من لبنان
15:38 | 2026-02-14
14/02/2026 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مرتفعات الريحان في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مرتفعات الريحان في جنوب لبنان
15:29 | 2026-02-14
14/02/2026 03:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
04:40 | 2026-02-14
14/02/2026 04:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
01:30 | 2026-02-14
14/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
16:56 | 2026-02-14
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
16:30 | 2026-02-14
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
16:15 | 2026-02-14
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنير قبل مباحثات جنيف
15:38 | 2026-02-14
الدفاع السورية: مصادرة شحنة مخدرات قرب الزبداني آتية من لبنان
15:29 | 2026-02-14
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مرتفعات الريحان في جنوب لبنان
15:20 | 2026-02-14
أكسيوس: مقترح ويتكوف للإيرانيين تضمن إزالة 450 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
15/02/2026 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
