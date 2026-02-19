ميقاتي: مستمرون بمحبة أهل طرابلس الصادقين وتقديرهم ومواقف الدعم التي تلقيناها تأكيد ثابت بأن المدينة ثابتة على وفائها وتقديرها وهذا ما يعطينا دفعا اضافيا للمضي في عملنا وتجاوز الاساءات المعروفة الاهداف والغايات

