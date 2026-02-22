وزير المالية ياسين جابر: حسابات الدولة كلّها بالليرة اللبنانية فيما الرواتب تُدفَع بالدولار والحكومة اضطرت لإعطاء الزيادات فالبلد في حالة إضراب والعسكريين وصلوا إلى درج البرلمان (mtv)

Lebanon 24