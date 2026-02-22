عراقجي: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا لأن هذا عمل عدواني وما قد نفعله ردا على ذلك هو دفاع عن النفس لذا فهو مبرر ومشروع

Lebanon 24