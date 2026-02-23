تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولو الدفاع يطالبون بزيادة الميزانية بمليارات الدولارات استعدادا لحملة أخرى ضد إيران
Lebanon 24
23-02-2026
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون إسرائيليون يقدّرون أن ترامب سيشن هجوما على إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون إسرائيليون يقدّرون أن ترامب سيشن هجوما على إيران
24/02/2026 00:21:17
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا
24/02/2026 00:21:17
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران
24/02/2026 00:21:17
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقدير أمني يفيد بأن إسرائيل ستتلقى إنذارا من واشنطن في حال اتخاذ قرار أميركي ضد إيران بما يتيح الاستعداد للجبهة الداخلية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقدير أمني يفيد بأن إسرائيل ستتلقى إنذارا من واشنطن في حال اتخاذ قرار أميركي ضد إيران بما يتيح الاستعداد للجبهة الداخلية
24/02/2026 00:21:17
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 من كبار قادة قوات الدعم السريع المسؤولين عن الإبادة الجماعية والقتل العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي المروّع في الفاشر
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 من كبار قادة قوات الدعم السريع المسؤولين عن الإبادة الجماعية والقتل العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي المروّع في الفاشر
17:16 | 2026-02-23
23/02/2026 05:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
17:10 | 2026-02-23
23/02/2026 05:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد تسلّل وحدة خاصة الى أحد المنازل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد تسلّل وحدة خاصة الى أحد المنازل
17:07 | 2026-02-23
23/02/2026 05:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجنرال كين كغيره لا يرغب في الحرب لكنه يرى النصر سهلا إذا اتخذنا قرارا بمواجهة إيران عسكريا
Lebanon 24
ترامب: الجنرال كين كغيره لا يرغب في الحرب لكنه يرى النصر سهلا إذا اتخذنا قرارا بمواجهة إيران عسكريا
16:26 | 2026-02-23
23/02/2026 04:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ
Lebanon 24
ترامب: كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ
16:19 | 2026-02-23
23/02/2026 04:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:16 | 2026-02-23
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 من كبار قادة قوات الدعم السريع المسؤولين عن الإبادة الجماعية والقتل العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي المروّع في الفاشر
17:10 | 2026-02-23
قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
17:07 | 2026-02-23
قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد تسلّل وحدة خاصة الى أحد المنازل
16:26 | 2026-02-23
ترامب: الجنرال كين كغيره لا يرغب في الحرب لكنه يرى النصر سهلا إذا اتخذنا قرارا بمواجهة إيران عسكريا
16:19 | 2026-02-23
ترامب: كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ
16:17 | 2026-02-23
ترامب: الأخبار المضللة المنتشرة التي تدعي أن الجنرال دانيال كين عارض دخولنا في حرب مع إيران محض افتراء
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24