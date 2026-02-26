سلام: تبقى الحاجة إلى "الميكانيزم" قائمة ما دامت الأعمال العدائية مستمرة وقد حدّد الجانب الأميركي ثلاثة مواعيد جديدة لاجتماعاتها فيما لا تزال مهمة السفير كرم مستمرة

Lebanon 24