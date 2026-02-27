تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
8
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
7
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
9
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: لسنا مرتاحين للطريقة التي يتفاوض بها الإيرانيون وسنرى ماذا سيحدث
Lebanon 24
27-02-2026
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتفاوض مع إيران الآن وسنرى ما سيحدث
Lebanon 24
ترامب: نتفاوض مع إيران الآن وسنرى ما سيحدث
28/02/2026 00:29:56
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك سفن تتجه لإيران حاليا ونجري محادثات معها وسنرى ما سيحدث
Lebanon 24
ترامب: هناك سفن تتجه لإيران حاليا ونجري محادثات معها وسنرى ما سيحدث
28/02/2026 00:29:56
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاؤه مع نتنياهو محطة مفصلية...ترامب: حزب الله يتصرّف بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث
Lebanon 24
لقاؤه مع نتنياهو محطة مفصلية...ترامب: حزب الله يتصرّف بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث
28/02/2026 00:29:56
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: "حزب الله" يتصرف بشكل سيئ وسنرى ماذا سيحدث".. بري عن "الفجوة المالية": سأطبق ما يقوله الكتاب
Lebanon 24
ترامب: "حزب الله" يتصرف بشكل سيئ وسنرى ماذا سيحدث".. بري عن "الفجوة المالية": سأطبق ما يقوله الكتاب
28/02/2026 00:29:56
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن: سيتم تطبيق عقوبات قاسية على إيران حتى تطلق سراح الأميركيين المحتجزين
Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن: سيتم تطبيق عقوبات قاسية على إيران حتى تطلق سراح الأميركيين المحتجزين
17:27 | 2026-02-27
27/02/2026 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية: نواصل مراقبة الوضع عن كثب بين باكستان وأفغانستان
Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية: نواصل مراقبة الوضع عن كثب بين باكستان وأفغانستان
17:22 | 2026-02-27
27/02/2026 05:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: أرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: أرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة
17:17 | 2026-02-27
27/02/2026 05:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: ندعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان
Lebanon 24
واشنطن: ندعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان
17:13 | 2026-02-27
27/02/2026 05:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني بات في متناول اليد
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني بات في متناول اليد
17:11 | 2026-02-27
27/02/2026 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:27 | 2026-02-27
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن: سيتم تطبيق عقوبات قاسية على إيران حتى تطلق سراح الأميركيين المحتجزين
17:22 | 2026-02-27
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية: نواصل مراقبة الوضع عن كثب بين باكستان وأفغانستان
17:17 | 2026-02-27
وزير الخارجية العماني: أرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة
17:13 | 2026-02-27
واشنطن: ندعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان
17:11 | 2026-02-27
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني بات في متناول اليد
17:05 | 2026-02-27
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: المفاوضون الأميركيون والإيرانيون أحرزوا تقدّماً ملموساً نحو التوصّل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 00:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24