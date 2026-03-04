تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ماكرون يتحدث مع نتنياهو.. ماذا طلب بشأن لبنان؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 16:02
ماكرون يتحدث مع نتنياهو.. ماذا طلب بشأن لبنان؟
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحادث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاه "إلى الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية" عليه كما نقلت وكالة "فرانس برس ".


وإضافة إلى هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتانياهو منذ الصيف الفائت، أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء نواف سلام.
 
 
وأوضح ماكرون أنه كرر تشديده على "ضرورة أن يوقف حزب الله فورا هجماته على إسرائيل وخارجها".


وأشار إلى أن "فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين" في ظل "الوضع الإنساني الملحّ في جنوب لبنان" منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
