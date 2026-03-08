النائب جورج عدوان لـ mtv: نرفض التمديد وما نريده هو تأجيل تقني استثنائي موقت بالتمديد لمدة قصيرة فتمديد نصف الولاية مخالفة دستورية فادحة من أكثرية "خالصة مدتها" وتخاف من صناديق الاقتراع

