الرئيس عون: قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفقاً للخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك وبالتالي فان التعرض للجيش او لقائده في هذه الظروف مرفوض

