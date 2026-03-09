رئيس الحكومة نواف سلام من مجلس النواب: الجميع يُجمع على القوة القاهرة والظروف الاستثنائية ولكن متى تنتهي الحرب؟ لا جواب ولا معطيات وبالتالي قرار تحديد مدة التمديد يعود للمجلس النيابي

Lebanon 24