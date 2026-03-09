الجميّل: ندائي إلى الرئيس برّي لفتح المجلس النيابي لمناقشة أولويات بما فيها الحرب القائمة والنزوح واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة

