رعد: نحرص على مناخ الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي ولكن أمامنا عدو لئيم مدعوم يتهجم ويعتدي علينا وعلى بلدنا ونحن وإياكم يا أهلنا لنا الله وحده لا نخضع لسواه

