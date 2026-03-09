رعد: هدفنا واضح ومحدد وهو إخراج العدو من أرضنا المحتل ووقف اعتداءاته جواً وبحراً وبراً وتحرير الأسرى ووقف استهداف شعبنا وأمنه وعدم تعطيل عودة الأهالي إلى قراهم وإعادة إعمار بلداتهم وبيوتهم

Lebanon 24