ترامب: نحن قريبون من حسم الأمور وسأضرب إيران بقوة أكبر إذا أضرت بإمدادات النفط وتكلفة باهظة جداً سيدفعها الإيرانيون إذا قاموا بأي عمل في مضيق هرمز

Lebanon 24