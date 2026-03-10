تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة

بغداد لواشنطن: ملتزمون بحماية البعثات والسفارات على أراضينا

Lebanon 24
10-03-2026 | 01:47
بغداد لواشنطن: ملتزمون بحماية البعثات والسفارات على أراضينا
بغداد لواشنطن: ملتزمون بحماية البعثات والسفارات على أراضينا photos 0
جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الاثنين، إلتزام العراق بحماية البعثات والسفارات والقنصليات الممثلة على أراضيه، "وهي من صلب مهام وواجبات قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها".
ودعا السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى "أهمية ضمان عدم استخدام الأجواء والأراضي والمياه العراقية في أيّ عمل عسكري يستهدف دول الجوار أو المنطقة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما شدد على التزام العراق، بكل السلطات والقوى الشعبية والسياسية والوطنية، بموقفه المبدئي بعدم الدخول في الأعمال العسكرية، مثلما يرفض الزج به في الصراعات الدائرة، ويرفض خرق أجوائه من أي جهة كانت..
بالمقابل، حضّ روبيو القيادة العراقية على مواصلة حماية السفارة الأميركية بعدما نظّمت في محيطها تظاهرات عنيفة احتجاجا على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن روبيو وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "جدّد التأكيد على أهمية اتّخاذ الحكومة العراقية كل الإجراءات الممكنة لحماية أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية ومنشآتها".

وأشار المتحدث إلى أن روبيو "ندّد بشدة بالهجمات الإرهابية التي نفّذتها إيران والمليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق".
وزير الخارجية

الإسرائيلي

دبلوماسي

العراقية

إسرائيل

العراقي

العراق

واشنطن

