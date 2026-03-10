رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: ليعلم العدو أن أي خطوة يُقدم عليها ستواجه دون أدنى شك برد فوري ومتكافئ ونعتمد اليوم قاعدة العين بالعين فإذا بدأ العدو حرب البنى التحتية سنستهدف بناه التحتية

Lebanon 24