رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لبنان اليوم بحالة حرب تتطلّب معالجات وإجراءات ومواقف استثنائية من الدولة والسلطة ومن الأحزاب والقوى الفاعلة ومن الناس

Lebanon 24