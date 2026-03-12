تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
صحيفة "وول ستريت جورنال": رسائل إيرانيين لإسرائيل ساعدت في هجماتها على "الباسيج"
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:58
A-
A+
"وول ستريت جورنال": موقع خامنئي تمّ تحديده بدقّة من قِبل استخبارات أميركا وإسرائيل
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": موقع خامنئي تمّ تحديده بدقّة من قِبل استخبارات أميركا وإسرائيل
13/03/2026 01:56:56
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": 20 سفينة تحمل نفطًا إيرانيًا تضعها أميركا أهدافًا للمصادرة
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": 20 سفينة تحمل نفطًا إيرانيًا تضعها أميركا أهدافًا للمصادرة
13/03/2026 01:56:56
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: هناك خيارات تشمل هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية أو تشديد العقوبات
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: هناك خيارات تشمل هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية أو تشديد العقوبات
13/03/2026 01:56:56
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الهجمات في إيران تتركز على "الباسيج الإيراني"
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الهجمات في إيران تتركز على "الباسيج الإيراني"
13/03/2026 01:56:56
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديد
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديد
19:53 | 2026-03-12
12/03/2026 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية: الولايات المتحدة استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب على إيران
Lebanon 24
صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية: الولايات المتحدة استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب على إيران
19:50 | 2026-03-12
12/03/2026 07:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح
19:27 | 2026-03-12
12/03/2026 07:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول: طائرة التزويد بالوقود الأميركية المتحطمة غربي العراق كانت تقلّ 6 جنود
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول: طائرة التزويد بالوقود الأميركية المتحطمة غربي العراق كانت تقلّ 6 جنود
19:20 | 2026-03-12
12/03/2026 07:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط منطقة الكفاءات - الليلكي
Lebanon 24
الغارات على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط منطقة الكفاءات - الليلكي
19:10 | 2026-03-12
12/03/2026 07:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
06:00 | 2026-03-12
12/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
19:53 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديد
19:50 | 2026-03-12
صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية: الولايات المتحدة استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب على إيران
19:27 | 2026-03-12
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح
19:20 | 2026-03-12
"رويترز" عن مسؤول: طائرة التزويد بالوقود الأميركية المتحطمة غربي العراق كانت تقلّ 6 جنود
19:10 | 2026-03-12
الغارات على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط منطقة الكفاءات - الليلكي
19:05 | 2026-03-12
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
