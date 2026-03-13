تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في طهران
Lebanon 24
13-03-2026
|
02:43
photos
مواضيع ذات صلة
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في طهران وكرج
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في طهران وكرج
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيرات الإيرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيرات الإيرانية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تصدّت فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية
Lebanon 24
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تصدّت فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ ومسيّرة إيرانية
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ ومسيّرة إيرانية
العاهل الأردني يعزي رئيس دولة الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية
Lebanon 24
العاهل الأردني يعزي رئيس دولة الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة
"لبنان 24": 10 شهداء وأكثر من 12 جريحا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صيدا
Lebanon 24
"لبنان 24": 10 شهداء وأكثر من 12 جريحا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صيدا
تفجير منزل في منطقة البيادر في بلدة شبعا ولا اصابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
تفجير منزل في منطقة البيادر في بلدة شبعا ولا اصابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
الأكثر قراءة
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
06:00 | 2026-03-12
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
