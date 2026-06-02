‏الرئيس سلام تعليقاً على استئناف مفاوضات واشنطن: المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين

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