القناة 12 الاسرائيلية: ترامب ونتنياهو عقدا اتصالا هاتفيا غير معلن قبل أيام اتفقا فيه على إصدار أمر إخلاء للضاحية الجنوبية لبيروت للضغط على إيران في المفاوضات

Lebanon 24