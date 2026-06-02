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غروسي: الاعتداء على محطة "براكة" أمر بالغ الخطورة استهدف الهيكل الأمني للمحطة
Lebanon 24
02-06-2026
|
13:40
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