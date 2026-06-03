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روبيو: حزب الله أبلغنا أنه لن يهاجم إسرائيل إذا لم تتم مهاجمة بيروت لكنه لم يلتزم
Lebanon 24
03-06-2026
|
10:46
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