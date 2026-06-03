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روبيو: المفاوضات مع إيران تدور حول التخصيب الصفري لليورانيوم وكيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب
Lebanon 24
03-06-2026
|
13:00
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