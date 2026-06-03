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"بلومبيرغ": ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ترسم خطة لإشراك بوتين في محادثات بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
03-06-2026
|
14:07
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