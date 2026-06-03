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وزارة الصحة: استشهاد مسعف وإصابة آخر باستهداف العدو لفريق تابع للهيئة الصحية في بلدة زبدين
Lebanon 24
03-06-2026
|
17:17
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