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أخبار عاجلة
الرئيس عون اتصل برئيس الوزراء القطري: نشكر دولة قطر على مساهتمها في إنجاح الاتصالات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
04-06-2026
|
07:05
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