الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ذكرى رحيل الإمام الخميني: مع كل الصعوبات التي واجهت الثورة الإيرانية تقدَّمت إيران على كافة الصُّعد ودعمت حركات التحرُّر

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