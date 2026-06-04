وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء مجلس الوزراء: مجلس الوزراء كلف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه بمهمات هيئة زراعة القنب الهندي إلى حين تعيين مدير عام أصيل

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