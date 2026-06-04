الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية آخر التطورات في المنطقة وأكد له استمرار سياسة إيران في دعم مقاومة شعوب المنطقة خاصة فلسطين ولبنان

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