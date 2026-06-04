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أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف بلدات تول وديرعامص وبرج قلاويه و دير الزهراني
Lebanon 24
04-06-2026
|
16:18
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