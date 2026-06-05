تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت: المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
05-06-2026
|
01:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان تمت من دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان تمت من دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها
05/06/2026 11:07:42
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: انعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: انعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
05/06/2026 11:07:42
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: أعضاء في المجلس الوزاري المصغر يعارضون وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: أعضاء في المجلس الوزاري المصغر يعارضون وقف إطلاق النار في لبنان
05/06/2026 11:07:42
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر يجتمع الليلة لبحث الوضع في إيران ولبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر يجتمع الليلة لبحث الوضع في إيران ولبنان
05/06/2026 11:07:42
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان24": غارة إسرائيلية على القليلة
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على القليلة
04:02 | 2026-06-05
05/06/2026 04:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على كفرمان وقصف مدفعي على نهر قاقعية الجسر
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على كفرمان وقصف مدفعي على نهر قاقعية الجسر
03:55 | 2026-06-05
05/06/2026 03:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولڤار سن الفيل بالاتجاهين وعلى طريق الدكوانه - السبتية بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولڤار سن الفيل بالاتجاهين وعلى طريق الدكوانه - السبتية بالاتجاهين
03:55 | 2026-06-05
05/06/2026 03:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان الصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان الصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية جنوبي لبنان
03:52 | 2026-06-05
05/06/2026 03:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني في بيشكيك للمرة الثانية خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني في بيشكيك للمرة الثانية خلال 24 ساعة
03:36 | 2026-06-05
05/06/2026 03:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
Lebanon 24
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
15:27 | 2026-06-04
04/06/2026 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
08:30 | 2026-06-04
04/06/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
10:30 | 2026-06-04
04/06/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
09:00 | 2026-06-04
04/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرات محلية انقاذية مغيبة وماذا لو وحّد التفاوض اللبنانيين؟
Lebanon 24
مبادرات محلية انقاذية مغيبة وماذا لو وحّد التفاوض اللبنانيين؟
10:00 | 2026-06-04
04/06/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:02 | 2026-06-05
"لبنان24": غارة إسرائيلية على القليلة
03:55 | 2026-06-05
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على كفرمان وقصف مدفعي على نهر قاقعية الجسر
03:55 | 2026-06-05
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولڤار سن الفيل بالاتجاهين وعلى طريق الدكوانه - السبتية بالاتجاهين
03:52 | 2026-06-05
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان الصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية جنوبي لبنان
03:36 | 2026-06-05
وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني في بيشكيك للمرة الثانية خلال 24 ساعة
03:32 | 2026-06-05
"لبنان24": غارة اسرائيلية من مسيّرة على تبنبن
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
05/06/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24