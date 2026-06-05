المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نتشارك مخاوف اليونسكو بشأن الضربات الإسرائيلية على قلعة الشقيف في لبنان ونشعر بالقلق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي

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