رئيف قيصر جحى

Advertisement

زوجة الفقيد: منى شكرالله نصراللهولداه: سيزار جحىمايكل جحى وزوجته نايلة سمير كنعان وعائلتهماأرملة شقيقه: المرحوم نسيب جحى: سمر خوري وعائلتهاعائلات شقيقته: المرحومة وفا جحى أرملة المرحوم إدوين أبيلاعائلات شقيقته: المرحومة جومانا جحى أرملة المرحوم طوني جحىشقيقته: المرحومة إيناس جحىابنا حميه: المرحوم وليد نصرالله وعائلتهنبيل نصرالله وعائلتهوعموم عائلات جحى، نصرالله، روفايل، كنعان، خوري، أبيلا، نمور، طرزي، عيناتي، وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى وفاة المرحومرئيف قيصر جحىوالدته المرحومة ڤيكتوريا روفايلالراقد على رجاء القيامة في لندن في 24 تشرين الثاني - 2024تقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح - مقابل السرايا الحكومية يوم السبت 28 كانون الأول الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ثم يوارى في مدافن كنيسة مار يعقوب، كفرحزير، الكورة، بعد صلاة الدفن.تقبل التعازي بعد الدفن يوم السبت 28 الجاري في صالون كنيسة مار يعقوب – كفرحزير – الكورة، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. وفي بيروت يوم الأحد 29 الجاري في قاعة شارل سعد في الكنيسة الإنجيلية، نزلة رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.