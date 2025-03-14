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تعازي ووفيات

وداد ميشال كركور

Lebanon 24
14-03-2025 | 01:58
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رقدت على رجاء القيامة
وداد ميشال كركور
ارملة المرحوم غازي حارس جبور سعد
اولادها: منى وزوجها الوزير السابق جو سركيس وعائلتهما
نديم وزوجته رندى ابو جودة وعائلتهما
وليد وزوجته كريستيان بو سليمان وعائلتهما
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أشقاؤها: المرحوم فكتور، زوجته جليلة خليل وعائلتهما
المرحوم فؤاد ، زوجته بوليت نادر وعائلتهما
المرحوم ايلي ، زوجته مادلين بارون وعائلتهما
شقيقتها: عائلة المرحومة سعاد ارملة المرحوم ميشال كركور
ينعونها اليكم 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الرابعة من بعد ظهر الجمعة 14 الجاري في كنيسة مار عبدا، روميه (المتن).
تقبل التعازي الجمعة 14 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن) من الحادية عشر لغاية السادسة مساءً والسبت 15 الجاري في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن) من الحادية عشر لغاية السادسة مساءً.
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