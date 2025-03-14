وداد ميشال كركور

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رقدت على رجاء القيامةوداد ميشال كركورارملة المرحوم غازي حارس جبور سعداولادها: منى وزوجها الوزير السابق جو سركيس وعائلتهمانديم وزوجته رندى ابو جودة وعائلتهماوزوجته كريستيان بو سليمان وعائلتهماأشقاؤها: المرحوم فكتور، زوجته جليلة خليل وعائلتهماالمرحوم فؤاد ، زوجته بوليت نادر وعائلتهماالمرحوم ايلي ، زوجته مادلين بارون وعائلتهماشقيقتها: عائلة المرحومة سعاد ارملة المرحوم ميشال كركورينعونها اليكميحتفل بالصلاة لراحة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 14 الجاري في كنيسة مار عبدا، روميه (المتن).تقبل التعازي الجمعة 14 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن) من الحادية عشر لغاية السادسة مساءً والسبت 15 الجاري في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن) من الحادية عشر لغاية السادسة مساءً.