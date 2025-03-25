فريدة إبراهيم الحشاش

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إبناها: أنطوان وزوجته جومانا يوسف وعائلتهمابيار وأولاده وعائلاتهمبناتها: أرملة المرحوم موريس الرقيبي وأولادهما وعائلاتهمجاندارك زوجة سهام درويش وأولادهما وعائلاتهمراشيلجاكلين زوجة رزق وعائلتهماأشقاؤها: كميلة الحشاش أرملة المرحوم فريد وأولادهما وعائلاتهمأولاد المرحوم منعم وعائلاتهمأولاد المرحوم بطرس وعائلاتهمأبناء حميها المرحوم بطرس يوسف وأولادهم وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون المرحومةفريدة الحشاشأرملة المرحوم جرجي بطرس يوسفوالدتها المرحومة سعدى ملحم الحشاشيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 2025 في كنيسة سيدة دير ميفوق.تقبل التعازي في صالون جمعية الرحمة، ميفوق يوم الثلاثاء ٢٥ الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.ويوم الأربعاء ٢٦ الجاري في صالون كنيسة سيدة النجاة، الزلقا من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.