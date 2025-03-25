إبناها: أنطوان وزوجته جومانا يوسف وعائلتهما
بيار وأولاده وعائلاتهم
بناتها: رفقا
أرملة المرحوم موريس الرقيبي وأولادهما وعائلاتهم
جاندارك زوجة سهام درويش وأولادهما وعائلاتهم
راشيل
جاكلين زوجة سليمان
رزق وعائلتهما
أشقاؤها: كميلة الحشاش أرملة المرحوم فريد وأولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحوم منعم وعائلاتهم
أولاد المرحوم بطرس وعائلاتهم
أبناء حميها المرحوم بطرس يوسف وأولادهم وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون المرحومة
فريدة إبراهيم
الحشاش
أرملة المرحوم جرجي بطرس يوسف
والدتها المرحومة سعدى ملحم الحشاش
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 آذار
2025 في كنيسة سيدة دير ميفوق.
تقبل التعازي في صالون جمعية الرحمة، ميفوق يوم الثلاثاء ٢٥ الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ويوم الأربعاء ٢٦ الجاري في صالون كنيسة سيدة النجاة، الزلقا من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.