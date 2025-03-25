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تعازي ووفيات
شقيق إعلامية في ذمة الله
Lebanon 24
25-03-2025
|
15:42
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غيب الموت الدكتور مروان علي درويش، شقيق الزميلة في "الوكالة
الوطنية
للاعلام" اتحاد درويش.
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صلي على جثمانه اليوم في جبانة بلدته جرجوع.
وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه 28 اذار
الحالي
في مقر الجمعية العلمية للتخصص والتوجيه العلمي- الرملة
البيضاء
قرب مديرية امن الدولة، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا.
وتقام ذكرى
الاسبوع
يوم
السبت
في 29
الحالي
في الحسينية
الكبيرة
في بلدة جرجوع وذلك من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرا.
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