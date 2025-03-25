شقيق إعلامية في ذمة الله

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صلي على جثمانه اليوم في جبانة بلدته جرجوع.وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه 28 اذار في مقر الجمعية العلمية للتخصص والتوجيه العلمي- الرملة قرب مديرية امن الدولة، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا.وتقام ذكرى يوم في 29 في الحسينية في بلدة جرجوع وذلك من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرا.