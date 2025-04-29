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تعازي ووفيات
هدى عزت نجا
Lebanon 24
29-04-2025
|
22:34
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بسم الله
الرحمن
الرحيم
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يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي
جنتي
صدق الله العظيم
بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعي إليكم
فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
هدى عزت نجا
أرملة المرحوم أنور أمين
غزاوي
والدتها: المرحومة إحسان العيتاني
أولادها: فادي زوجته سمية
بارودي
وعائلتهما
كريم زوجته
صوفي
فينيال وعائلتهما
نديم
وعائلته
شقيقها: محمد نجا
شقيقتها: ليلى زوجة المرحوم حسان
درويش
الحسامي وعائلتها
يصلى على جثمانها الطاهر اليوم الاربعاء الواقع في 30 نيسان 2025 عقب صلاة الظهر في
جامع
الخاشقجي وتوارى الثرى في جبانة
الشهداء
–
بيروت
.
تقبل التعازي يومي الأربعاء 30 نيسان والخميس الأول من أيار للرجال والنساء في نادي خريجي الجامعة الأميريكية، ساحة الوردية،
الحمرا
من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لغاية السادسة والنصف مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره
آل نجا، غزاوي،
عيتاني
، درويش الحسامي، حسامي، بارودي، فينيال وأنسباؤهم
سائلين الله
عز وجل
أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
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