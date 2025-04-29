هدى عزت نجا

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بسم الله الرحيميا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخليصدق الله العظيمبعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعي إليكمفقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةهدى عزت نجاأرملة المرحوم أنور أمينوالدتها: المرحومة إحسان العيتانيأولادها: فادي زوجته سمية وعائلتهماكريم زوجته فينيال وعائلتهماوعائلتهشقيقها: محمد نجاشقيقتها: ليلى زوجة المرحوم حسان الحسامي وعائلتهايصلى على جثمانها الطاهر اليوم الاربعاء الواقع في 30 نيسان 2025 عقب صلاة الظهر في الخاشقجي وتوارى الثرى في جبانة – .تقبل التعازي يومي الأربعاء 30 نيسان والخميس الأول من أيار للرجال والنساء في نادي خريجي الجامعة الأميريكية، ساحة الوردية، من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لغاية السادسة والنصف مساءً.الراضون بقضاء الله وقدرهآل نجا، غزاوي، ، درويش الحسامي، حسامي، بارودي، فينيال وأنسباؤهمسائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناتهإنا لله وإنا إليه راجعون