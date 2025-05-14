المهندس حنا نقولا أيوب

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رقد على رجاء المجيدة نهار السبت 10 أيار 2025 متمماً واجباته المأسوف عليه المرحومالمهندس حنا(رئيس بلدية سابقاً)(زوجته المرحومة ناهيل اميل بشير شلهوب)شركة الحمراء للهندسة ش.م.م.مؤسسة حنا ونينا أيوب الإجتماعيةشركة دوما المغفلة (فندق دوما)أرملة شقيقه المرحوم كبريال أيوب: فريال وأولاده:شانا زوجة وأولادها وعائلاتهمزينالي أيوبماريا ايلينا زوجة المحامي بارتي وعائلتهماحنا كبريال أيوب وزوجته جويل وعائلتهماأولاد عمته المرحومة جمال الدوماني وعائلاتهمأولاد خاله المرحوم نقولا وعائلاتهمأولاد خاله المرحوم شلهوب وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحوم اميل بشير شلهوب وعائلاتهمالأستاذ ايليا وديع شلهوب وعائلتهومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الحزن وعلى رجاء القيامة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الأربعاء 14 أيار 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في النياح للروم الأرثوذكس، دوما.تقبل التعازي الأربعاء قبل الدفن في منزله، وبعد الدفن في والخميس ١٥ الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الجمعة ١٦ الجاري في نادي خريجي الجامعة الاميركية في ، قاعة حنا أيوب إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.