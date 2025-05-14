رقد على رجاء القيامة
المجيدة نهار السبت 10 أيار 2025 متمماً واجباته الدينية
المأسوف عليه المرحوم
المهندس حنا نقولا أيوب
(رئيس بلدية دوما
سابقاً)
(زوجته المرحومة ناهيل اميل بشير شلهوب)
شركة الحمراء للهندسة ش.م.م.
مؤسسة حنا ونينا أيوب الإجتماعية
شركة دوما المغفلة (فندق دوما)
أرملة شقيقه المرحوم كبريال أيوب: فريال الغزال
وأولاده:
شانا زوجة الياس سليمان
وأولادها وعائلاتهم
زينالي أيوب
ماريا ايلينا زوجة المحامي جوزيف
بارتي وعائلتهما
حنا كبريال أيوب وزوجته جويل باسيل
وعائلتهما
أولاد عمته المرحومة جمال الدوماني وعائلاتهم
أولاد خاله المرحوم نقولا شلهوب
وعائلاتهم
أولاد خاله المرحوم نجيب
شلهوب وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد حميه
المرحوم اميل بشير شلهوب وعائلاتهم
الأستاذ ايليا وديع شلهوب وعائلته
ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الحزن وعلى رجاء القيامة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الأربعاء 14 أيار 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة
النياح للروم الأرثوذكس، دوما.
تقبل التعازي الأربعاء قبل الدفن في منزله، وبعد الدفن في صالون الكنيسة
والخميس ١٥ الجاري في كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الجمعة ١٦ الجاري في نادي خريجي الجامعة الاميركية في بيروت
، قاعة حنا أيوب إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.